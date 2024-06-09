Σε ύφεση η φωτιά στη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Χανίων, στο εργοστάσιο Ανακύκλωσης, όπου εκδηλώθηκε στις 5 το πρωί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ωστόσο, όπως ενημερώθηκε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στο χώρο και συγκεκριμένα έξι πυροσβεστικά με 15 πυροσβέστες, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο και στο υπόστεγο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και πήρε αμέσως έκταση με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σοβαρές ζημιές σε τμήματα των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ.

Γύρω στις 10 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστών.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν εργαζόμενοι.

Το κόστος των ζημιών, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί μεγάλη και εκτεταμένη καταστροφή. Ωστόσο, όπως είπε, «υπάρχει plan b για τη λειτουργία της παραλαβής και τη διαδικασία της ανακύκλωσης, με δυσχέρεια φυσικά, αλλά θα εξετάσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει ώστε να μειωθεί το πρόβλημα με τα απορρίμματα».

Αυτό που άμεσα πρέπει να εξεταστεί είναι οι τρόποι αποκατάστασης των ζημιών και η χρηματοδότηση, είπε ο κ. Τσαπάκος, «για να έρθει η ΔΕΔΙΣΑ στην πρότερη κατάσταση λειτουργίας της, με το τεράστιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο που προσφέρει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

