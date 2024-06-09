Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Nέα Αμφίπολη Σερρών

 Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

15:48
Φωτιά στην Αμφίπολη Σερρών

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση, στη Νέα Αμφίπολη Σερρών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πενήντα πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Καίει αγροτοδασική έκταση.

