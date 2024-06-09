Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση, στη Νέα Αμφίπολη Σερρών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πενήντα πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 υδροφόρα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Καίει αγροτοδασική έκταση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Αμφίπολη Σερρών. Επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2024

Πηγή: skai.gr

