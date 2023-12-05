Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε χθες το βράδυ στο σπίτι του στη Μυτιλήνη, από συνεργάτες του που τον αναζητούσαν, ο 49χρονος Χρήστος Βαλασέλης. Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου μεταφέρθηκε, διαγνώσθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια.

Ο Βαλασέλης, γνωστός στην τοπική κοινωνία της Λέσβου ραδιοφωνικός παραγωγός, ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού και διευθυντής του μοναδικού τηλεοπτικού σταθμού της Λέσβου Aeolos TV, ήταν γνωστός και σαν δημιουργός του λογισμικού ραδιοφωνικού αυτοματισμού Jazler που υποστηρίζει διάφορες μορφές ηχητικών αρχείων και μπορεί να υποστηρίξει εξωτερικές συσκευές.

Το αυτοματοποιημένο αυτό πρόγραμμα αναπαραγωγής τραγουδιών και διαφημίσεων -το «Μυτιληνιό λογισμικό», όπως χαρακτηριστικά αποκαλούσε το πρόγραμμα του ο Χρήστος Βαλασέλης - υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

