Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα, Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, στην Καισαριανή, καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως την 12 Ιανουαρίου 2024.

Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Καισαριανής:

ΦΑΣΗ 1

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 3,25 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 40,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βασ. Αλεξάνδρου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Υμηττού.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 50,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Μισούντος, ελάχιστου πλάτους 7,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηρώων Σκοπευτηρίου έως την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Δαμάρεως έως την συμβολή της με την οδό Μισούντος με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Δαμάρεως, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Φορμίωνος έως την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Ολικός αποκλεισμός του οδοστρώματος της οδού Κοιμήσεως της Θεοτόκου με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

-Υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον κόμβο Κοιμήσεως Θεοτόκου- Μισούντος.

-Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής 200,00 μ περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

-Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής .

ΦΑΣΗ 2

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Βυζαντίου και έως 30,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Τζων Κέννεντυ με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Υμηττού.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 5,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 40,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Δαμάρεως με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Μισούντος.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 3,75 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 7,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Υμηττού, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Δαμάρεως, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Φορμίωνος έως την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Μισούντος, ελάχιστου πλάτους 7,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου έως την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής 200,00 μ περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

-Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής .

ΦΑΣΗ 3

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Βυζαντίου και έως 25,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Τζων Κένεντυ με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Υμηττού.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Υμηττού, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Υμηττού, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Υμηττού, ελάχιστου πλάτους 6,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως έως την συμβολή της με την Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αλεξάνδρου.

-Ολικός αποκλεισμός του οδοστρώματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της οδού Βασ. Αλεξάνδρου με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τζων Κέννεντυ ελάχιστου πλάτους 3,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 10,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Δαμάρεως, ελάχιστου πλάτους 6,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Φορμίωνος έως την συμβολή της με την οδό Ηρώων Σκοπευτηρίου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου, ελάχιστου πλάτους 3,00 μ περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Δαμάρεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής 200,00 μ περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

-Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

