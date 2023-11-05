Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…



Ταύρος

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

Δίδυμοι

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.



Καρκίνος

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα. Δεν θα ήταν κακό να στήσετε ένα αυθόρμητο πάρτι και να ξεχαστείτε…

Λέων

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.



Παρθένος

Οι υποχρεώσεις σας τον τελευταίο καιρό σας απομάκρυναν από το ταίρι σας και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Αφιερώστε δημιουργικό χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι ισορροπίες θα επανέλθουν σύντομα.

Ζυγός

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…



Σκορπιός

Στον συναισθηματικό τομέα θα δώσει έμφαση η μέρα! Οι έχοντες σχέση έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της σχέσης.

Τοξότης

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…



Αιγόκερως

Υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα που σας κατακλύζει και δεν πρέπει να αφεθείτε και να βουλιάξετε στην αρνητική ενέργεια. Καλλιεργείστε τις κοινωνικές σας επαφές και θα ξεχαστείτε. Σημαντικές εξελίξεις σε μια φιλική σας σχέση θα σας απασχολήσουν και θα σας αιφνιδιάσουν. Φερθείτε διπλωματικά και προσπαθήστε να καταλάβετε τις απόψεις του συνομιλητή σας πριν αντιδράσετε.

Υδροχόος

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.



Ιχθείς

Φιλικά πρόσωπα θα χρειαστούν την στήριξη σας, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να θυσιάσετε τουλάχιστον μέρος του προγράμματος σας για χάρη τους. Κάντε το με την ψυχή σας. Σε αισθηματικό επίπεδο αισθάνεστε αρκετά ασφαλής στην σχέση σας και διαισθάνεστε η ισορροπία να έχει επανέλθει. Μην θεωρείτε τίποτε δεδομένο και επαναπαύεστε, μια και οι σχέσεις, όπως και κάθε τι άλλο στην ζωή, εξελίσσονται και μεταβάλλονται.

Πηγή: skai.gr

