Η υποχρέωση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς για στείρωση του κατοικιδίου τους ή η αποστολή δείγματος DNA σε ειδικό εργαστήριο οδεύει προς υλοποίηση καθώς, δύο χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ολοκληρώνονται οι προαπαιτούμενες διαδικασίες.

Η ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας να επιλέξει ανάμεσα στη στείρωση ή την αποστολή γενετικού υλικού του ζώου στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Το μέτρο παρέμενε «παγωμένο» από το 2021, που ψηφίστηκε ο νόμος για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, εν αναμονή της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) και του ΕΦΑΓΥΖΣ, των οποίων η λειτουργία θα είναι αλληλοσυνδεόμενη.

Πλέον τόσο το εργαστήριο όσο και τα τέσσερα από τα επτά υπομητρώα του ΕΜΖΣ είναι έτοιμα και μετά την επίλυση τεχνικών ζητημάτων και την ολοκλήρωση των τεστ αποδοτικότητας και διαλειτουργικότητας αναμένεται η επίσημη έναρξη λειτουργίας τους εντός του Νοεμβρίου, ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η ειδική γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, Μαριάνθη Δημοπούλου.

Στο πλαίσιο του ΕΜΖΣ, της διαδικτυακής βάσης καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, θα τεθούν μέσα στον μήνα σε παραγωγική λειτουργία το υπομητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς, το υπομητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, το υπομητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώου συντροφιάς και το υποσύστημα διαχείρισης έργου τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα υπομητρώα έχουν παρουσιαστεί στους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει on-line εκπαιδεύσεις των δήμων της χώρας για τη διαχείριση των αδέσποτων.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού, αρχίζει μετά την παρέλευση ενός μήνα από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ.

Η στείρωση γίνεται εντός έξι μηνών από την απόκτηση του ζώου εφόσον αυτό είναι άνω του ενός έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους. Η προθεσμία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Όσοι δεν επιθυμούν να στειρώσουν τα κατοικίδιά τους υποχρεούνται να αποστείλουν δείγμα γενετικού υλικού του ζώου τους στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Η συλλογή και η αποστολή του δείγματος γίνονται αποκλειστικά από κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΜΖΣ.

Για τη διαδικασία καταβάλλεται εφάπαξ, μέσω του www.gsis.gr, ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ για κάθε ζώο, το οποίο παραδίδεται εκτυπωμένο στον κτηνίατρο, καθώς και έως 10 ευρώ για τα έξοδα λήψης και αποστολής του υλικού. Δεν καταβάλλεται παράβολο για τα σκυλιά που προορίζονται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών). Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο ποσό έως 10 ευρώ για τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού.

Η διαδικασία λήψης και αποστολής δείγματος DNA υλοποιείται δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή σε συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του παραβόλου.

Για τους ιδιοκτήτες που δεν προχωρήσουν σε μία από τις δύο ενέργειες (στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού) προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται εκ νέου μετά από τρεις μήνες εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση.

Το Εργαστήριο της Ακαδημίας Αθηνών θα συντηρεί σε βάση δεδομένων το γενετικό υλικό των αστείρωτων ζώων για 12 χρόνια, ώστε εάν εντοπιστούν εγκαταλελειμμένα, κακοποιημένα ή νεκρά ζώα, να ταυτοποιούνται οι κηδεμόνες τους και μέσω αυτών τα αρμόδια όργανα (ΕΛ.ΑΣ., δημοτική αστυνομία κ.λπ.) να οδηγούνται στους ιδιοκτήτες τους για τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ποινές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

