Με τα κορίτσια που κέρδισαν τον Παγκόσμιο Τελικό για μοντέλα της Formula1 συναντήθηκε η Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα Ελλάδα 15:58, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αποδείχθηκε η καλύτερη γυναικεία ομάδα παγκοσμίως σε έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο