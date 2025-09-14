Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για το νέο κύμα προσφυγικών ροών από τη Λιβύη που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε Κρήτη και Γαύδο.

Μόνο σήμερα, από νωρίς το πρωί, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Γαύδου, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή να κλιμακώνονται και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, στα σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου επιβαίνουν πάνω από 300 άτομα.

Το απόγευμα της Κυριακής, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους με 166 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από αυτούς, οι 49 μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο νησί της Γαύδου, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί είχαν προηγηθεί δύο ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε πρώτη φάση, πλοίο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Σφακίων. Λίγο πριν, περιπολικό του Λιμενικού Σώματος είχε διασώσει επίσης 38 άτομα από σκάφος νοτιοδυτικά του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πάνω από 250 άτομα έφτασαν στο ακριτικό νησί, ενώ την Παρασκευή διασώθηκαν 277 μετανάστες.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, περισσότεροι από 450 μετανάστες διανυκτέρευσαν χθες στη Γαύδο, ενώ από σήμερα το πρωί θα αρχίσει η σταδιακή μεταφορά τους στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αγυιά επικρατεί το αδιαχώρητο και σύμφωνα με την ανακοίνωση- επιστολή του σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό «οι συνθήκες είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες».

