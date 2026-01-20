Ενώ το κίνημα αμφισβήτησης της θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν συνεχίζεται – με χιλιάδες νεκρούς και επισήμως 3.000 συλληφθέντες, οι οποίοι θα «δικαστούν γρήγορα», με πιθανότερη την θανατική ποινή – ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη, Ρεζά Παχλαβί έστειλε σήμερα ένα μήνυμα στον Αλί Χαμενεΐ: « Εσύ, το καθεστώς σου και όλοι οι μισθοφόροι σου, θα λογοδοτήσετε για κάθε σταγόνα αίματος που χύσατε· χωρίς εξαίρεση. Εμείς δεν συγχωρούμε. Δεν ξεχνάμε. Δεν υποχωρούμε».

Ο Παχλαβί ανακοίνωσε εχθές ότι θα επιστρέψει από την εξορία του στις ΗΠΑ στο Ιράν και σήμερα – με ανάρτησή του στο Χ – τόνισε ότι η ημέρα της «ανάκτησης του Ιράν» δεν είναι μακρινή.

Παράληλα προειδοποιεί τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι δεν έχει πια «που να κρυφτεί« και ότι θα έχει ένα «ντροπιαστικό τέλος».

Τον χαρακτηρίζει εγκληματία αντι-Ιρανό, χωρίς τιμή ούτε ανθρωπιά και τον κατηγορεί ότι τα χέρια του είναι λερωμένα «με το αίμα δεκάδων χιλιάδων Ιρανών, με το αίμα νέων, αθώων παιδιών».

«Το τέλος σου είναι ντροπή, αιώνιο όνειδος. Κανένα έγκλημα δεν μένει ατιμώρητο. Το όνομά σου είναι καταγεγραμμένο, μαζί με όλους τους ενταλμένους, δράστες και συνεργάτες σου.

Δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής. Δεν θα έχετε πού να κρυφτείτε. Οι δολοφόνοι του ιρανικού λαού δεν θα έχουν καμία ασυλία» λέει χαρακτηριστικά.

خطاب من به علی خامنه‌ایِ، رهبر رژیم اشغالگر ایران است: تو یک جنایتکارِ ضدایرانی هستی. نه شرافت داری نه انسانیت. دستانت به خون ده‌ها هزار ایرانی آغشته است؛ به خون کودکان؛ جوانان؛ بی‌گناهان.



Αναφερόμενος στους συμπατριώτες του Ιρανούς, ο Παχλαβί τους καλεί να συνεχίσουν τον αγώνα τους στους δρόμους.

«Ο θρήνος για την απώλεια των καλύτερων παιδιών του Ιράν είναι βαρύς. Αλλά εμείς μετατρέπουμε αυτόν τον θρήνο σε συνειδητή οργή, και σε ακατάβλητη βούληση ενάντια στον Χαμενεΐ και όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες του. Ετοιμαστείτε. Η στιγμή της επιστροφής στους δρόμους πλησιάζει, μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο αποφασιστική από ποτέ. Για την κατάληψη της Τεχεράνης, για την ανάκτηση του Ιράν» αναφέρει.

«Εκείνη η μέρα δεν είναι μακρινή. Η μέρα που θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την ανάκτηση του Ιράν. Και με περηφάνια θα πούμε: Σταθήκαμε. Αγωνιστήκαμε. Και νικήσαμε» καταλήγει στο μήνυμά του ο Παχλαβί.

Πηγή: skai.gr

