Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (13/9), με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να αξιοποιούν το νέο μέτρο και χωρίς να σημειωθούν προβλήματα.

Συνολικά καταγράφηκαν 55.181 επικυρώσεις εισιτηρίων, εκ των οποίων 52.092 σε μέσα της ΣΤΑΣΥ (μετρό και τραμ) και 3.089 σε οχήματα της ΟΣΥ (λεωφορεία).

Επιπλέον δρομολόγια και προσωπικό

Στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας:

Στις δύο γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 55 επιπλέον δρομολόγια με 12 συρμούς

πραγματοποιήθηκαν με Στις γραμμές του Τραμ προστέθηκαν 30 δρομολόγια με 9 συρμούς

προστέθηκαν με Η ΟΣΥ διέθεσε 90 λεωφορεία σε κυκλοφορία.

Για την ομαλή λειτουργία εργάστηκαν 339 εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών. Στη ΣΤΑΣΥ απασχολήθηκαν 287 άτομα (οδηγοί, σταθμάρχες, επόπτες, τεχνικοί και προσωπικό ασφαλείας), ενώ στην ΟΣΥ 52 εργαζόμενοι.

Οι συχνότητες δρομολογίων διαμορφώθηκαν σε ανά 15 λεπτά για το Μετρό και ανά 25 λεπτά για το Τραμ.

Ασφάλεια και «Αριάδνη»

Η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας πραγματοποιήθηκε με πλήρη ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί κανένα σοβαρό περιστατικό.

Πέρα από την τακτική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πρόγραμμα «Αριάδνη» εντάχθηκαν 18 εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν στοχευμένες περιπολίες σε σταθμούς, συρμούς και δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η σύγκριση με την πιλοτική λειτουργία της 5ης Ιουλίου

Η πρώτη 24ωρη λειτουργία δεν ήταν η πρώτη φορά που οι συγκοινωνίες της Αθήνας κινήθηκαν σε νυχτερινό ρυθμό. Στις 5 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική 24ωρη λειτουργία, με στόχο να μετρηθεί η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού.

Τότε:

Στο μετρό πραγματοποιήθηκαν 26 επιπλέον δρομολόγια μεταξύ 02:00 και 05:30 , εξυπηρετώντας 30.000 επιβάτες .

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ και , εξυπηρετώντας . Στα λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν 490 δρομολόγια συνολικά, εκ των οποίων 200 ήταν πρόσθετα, με 70 οχήματα σε κυκλοφορία.

πραγματοποιήθηκαν συνολικά, εκ των οποίων ήταν πρόσθετα, με οχήματα σε κυκλοφορία. Στο τραμ προστέθηκαν 30 δρομολόγια (16 στη γραμμή Τ6 και 14 στη γραμμή Τ7), κυρίως στην παραλιακή ζώνη.

Σε σύγκριση με την πιλοτική λειτουργία, η επίσημη πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας κατέγραψε σημαντικά υψηλότερη επιβατική κίνηση (55.181 επικυρώσεις έναντι 30.000 επιβατών), ενώ ενισχύθηκε και η παρουσία προσωπικού και αστυνομικών, με στόχο την πλήρη κάλυψη του δικτύου.

Θετική ανταπόκριση πολιτών

Η πρώτη επίσημη νύχτα του 24ωρου Μετρό και Τραμ χαρακτηρίστηκε από καλή οργάνωση, επάρκεια προσωπικού και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θετική, με τη νέα δυνατότητα να εξυπηρετεί μετακινήσεις διασκέδασης, τουρισμού αλλά και εργασίας.

Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο αποτελεί πλέον πραγματικότητα για την Αθήνα, με στόχο να διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

