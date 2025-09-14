Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για το νέο κύμα προσφυγικών ροών από τη Λιβύη που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε Κρήτη και Γαύδο. Μόνο σήμερα, από νωρίς το πρωί, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Γαύδου και αναμένονται περισσότερες αφίξεις.

Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρονται στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες.

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Ελένη Ζερβουδάκη, αναμένεται να φτάσουν μέχρι αργά το απόγευμα ακόμη 578 μετανάστες και ο αριθμός όσων φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς θα ανέλθει σε 1139 μετανάστες. Η κα Ζερβουδάκη κάνει λόγο για «πρωτόγνωρες, απίστευτες καταστάσεις», δηλώνει ότι «πλέον είμαστε στο έλεος των συνθηκών» και προειδοποιεί ότι , αν δε ληφθούν μέτρα, «θα ξεφύγει ο όποιος έλεγχος».

Σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν υπάρχουν μετακινήσεις προς Αθήνα και ηπειρωτική χώρα διότι «φύλαξη και μεταφορά των μεταναστών έχει δοθεί στην ΕΛ.ΑΣ κάτι όμως που δεν γίνεται. Αυτοί που φυλάνε και προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους προς τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους, είναι οι λιμενικοί. Φυσικά, αντιδρούν, είναι ελάχιστοι, δεν είναι πλέον δική τους αρμοδιότητα, με το αποτέλεσμα να έχει αρνητικό πρόσημο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων μας».

Η Αντιδήμαρχος Χανίων εξέφρασε επίσης την ανησυχία της σχετικά με τις συνθήκες που διαβιούν τόσοι πολλοί μετανάστες για τόσες μέρες, σε έναν κλειστό χώρο, στην Αγυιά: «... γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα. Λύσεις πρέπει να δώσουν οι αρμόδιοι άμεσα, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη αυτή κρίση των μεταναστευτικών ροών».

