Πάνω από 1100 μετανάστες μέχρι το βράδυ στο κέντρο της Αγυιάς Χανίων – SOS από τις τοπικές αρχές και το Λιμενικό 

Νέο κύμα προσφυγικών ροών από τη Λιβύη το διήμερο - Στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες και αναμένονται περισσότερες αφίξεις

μεταναστες κρητη

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για το νέο κύμα προσφυγικών ροών από τη Λιβύη που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε Κρήτη και Γαύδο. Μόνο σήμερα, από νωρίς το πρωί, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Γαύδου και αναμένονται περισσότερες αφίξεις.

Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρονται στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες.

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Ελένη Ζερβουδάκη, αναμένεται να φτάσουν μέχρι αργά το απόγευμα ακόμη 578 μετανάστες και  ο αριθμός όσων φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς θα ανέλθει σε  1139 μετανάστες. Η κα Ζερβουδάκη κάνει λόγο για «πρωτόγνωρες, απίστευτες καταστάσεις», δηλώνει ότι «πλέον είμαστε στο έλεος των συνθηκών»  και προειδοποιεί ότι , αν δε ληφθούν μέτρα, «θα ξεφύγει ο όποιος έλεγχος».

Σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν υπάρχουν μετακινήσεις προς Αθήνα και ηπειρωτική χώρα διότι «φύλαξη και μεταφορά των μεταναστών έχει δοθεί στην ΕΛ.ΑΣ κάτι όμως που δεν γίνεται. Αυτοί που φυλάνε και προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους προς τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους, είναι οι λιμενικοί. Φυσικά, αντιδρούν, είναι ελάχιστοι, δεν είναι πλέον δική τους αρμοδιότητα, με το αποτέλεσμα να έχει αρνητικό πρόσημο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων μας».

Η Αντιδήμαρχος Χανίων εξέφρασε επίσης την ανησυχία της σχετικά με τις συνθήκες που διαβιούν τόσοι πολλοί μετανάστες για τόσες μέρες, σε έναν κλειστό χώρο, στην Αγυιά: «... γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα. Λύσεις πρέπει να δώσουν οι αρμόδιοι άμεσα, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη αυτή κρίση των μεταναστευτικών ροών». 

