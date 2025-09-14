Δύο μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 38 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Σύμφωνα ωστόσο με το cretapost.gr, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν νέα σκάφη νότια της Γαύδου στα οποία επιβαίνουν πάνω από 300 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πάνω από 250 άτομα έφτασαν στο ακριτικό νησί, ενώ την Παρασκευή διασώθηκαν 277 μετανάστες.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, περισσότεροι από 450 μετανάστες διανυκτέρευσαν χθες στη Γαύδο, ενώ από σήμερα το πρωί θα αρχίσει η σταδιακή μεταφορά τους στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη 561 μετανάστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αγυιά επικρατεί το αδιαχώρητο και σύμφωνα με την ανακοίνωση- επιστολή του σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό «οι συνθήκες είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες».

Πηγή: skai.gr

