Συνελήφθη ο γιος γνωστού έντεχνου τραγουδιστή στο Μοναστηράκι, για συμπλοκή με αστυνομικό της ΟΠΚΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τσακώνονταν με έναν οδηγό ταξί στην πιάτσα της πλατείας, όταν τους πλησίασαν οι αστυνομικοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο γιος πολύ γνωστού έντεχνου τραγουδιστή συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην πλατεία Μοναστηρακίου. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τσακώνονταν με έναν  οδηγό ταξί στην πιάτσα των ταξί όταν τους πλησίασαν οι αστυνομικοί. 

Όταν οι άνδρες της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να τον ελέγξουν, ο νεαρός αντιστάθηκε και μάλιστα έριξε «κουτουλιά» σε έναν αστυνομικό. 

Ο γιος του τραγουδιστή συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο ΑΤ Ακροπόλεως, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

