Ο γιος πολύ γνωστού έντεχνου τραγουδιστή συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην πλατεία Μοναστηρακίου.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τσακώνονταν με έναν οδηγό ταξί στην πιάτσα των ταξί όταν τους πλησίασαν οι αστυνομικοί.
Όταν οι άνδρες της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να τον ελέγξουν, ο νεαρός αντιστάθηκε και μάλιστα έριξε «κουτουλιά» σε έναν αστυνομικό.
Ο γιος του τραγουδιστή συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο ΑΤ Ακροπόλεως, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.