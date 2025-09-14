Ο γιος πολύ γνωστού έντεχνου τραγουδιστή συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τσακώνονταν με έναν οδηγό ταξί στην πιάτσα των ταξί όταν τους πλησίασαν οι αστυνομικοί.

Όταν οι άνδρες της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να τον ελέγξουν, ο νεαρός αντιστάθηκε και μάλιστα έριξε «κουτουλιά» σε έναν αστυνομικό.

Ο γιος του τραγουδιστή συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο ΑΤ Ακροπόλεως, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

