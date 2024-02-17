Aπεγκλωβισμός 31 μεταναστών από δύσβατη περιοχή της Σάμου

Στον απεγκλωβισμό 31 μεταναστών από δύσβατη χερσαία περιοχή στο ακρωτήρι "ΠΡΑΣΟ" βορειοανατολικά της Σάμου, προχώρησε το λιμενικό σώμα, μετά από αίτημα της αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου.

Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό πως οι μετανάστες και με τι μέσο έφθασαν στο συγκεκριμένη περιοχή.

Στο σημείο μετέβησαν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης και περιπολικό σκάφος του λιμενικού προς παροχή συνδρομής.

Το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού καθέλκυσε βοηθητικό σκάφος, το οποίο προσέγγισε τις ανωτέρω ακτές και απεγκλώβισε τριάντα έναν αλλοδαπούς και τους μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή της "Μουρτιάς".

Οι αλλοδαποί παρελήφθησαν από στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, προκειμένου να μεταφερθούν σε κλειστή ελεγχόμενη δομή ΚΕΔ Σάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

