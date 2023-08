Μητσοτάκης από την Τήνο: Έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία - Με λαμπρότητα ο εορτασμός στην Παναγία - Φωτογραφίες και βίντεο Ελλάδα 12:09, 15.08.2023 linkedin

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την κόρη του Δανάη, ακολούθησε την λιτανεία της ιερής εικόνας της Παναγίας