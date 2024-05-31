Ένας ακόμη οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Βόλου, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 14:00 το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Βόλου-Βελεστίνου.

Το δυστύχημα συνέβη πάνω στη μεγάλη στροφή μετά τον κόμβο προς Σέσκλο, όταν ο οδηγός για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στις κεντρικές διαχωριστικές μπάρες του δρόμου.

Διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων που είδαν το δυστύχημα σταμάτησαν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφθασαν ασθενοφόρο, άνδρες της Πυροσβεστικής, αλλά και η Τροχαία που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο δυστύχημα που συμβαίνει με δικυκλιστές τον τελευταίο μήνα στη Μαγνησία, με τα άλλα δύο να συμβαίνουν στη Σκιάθο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.