Εντατικές εργασίες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στον Μαραθώνα, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς, ολοκλήρωσε η Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση οι νέες ζώνες καλύπτουν εκτάσεις από τον οικισμό προς το φράγμα στη λίμνη του Μαραθώνα και προς τα νοτιοδυτικά, δηλαδή προς την περιοχή της Σταμάτας.

Προηγούμενο Επόμενο

Οι αυξημένες προστασίες καλύπτουν περιοχές όπου βρίσκονται πολλές κατασκηνώσεις και περιαστικές κοινότητες.

«Παρά τον ξερό χειμώνα και τον παρατεταμένο καύσωνα του καλοκαιριού, η χώρα μας έχει καταφέρει έως σήμερα να αποτρέψει τη μεγάλη εξάπλωση πυρκαγιών, με αξιωματικούς της Πολιτικής Προστασίας να παραμένουν ωστόσο ιδιαίτερα συγκρατημένοι δεδομένων των δύσκολων καιρικών συνθηκών που θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο», αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.