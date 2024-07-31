Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, τρείς (3) περιπτώσεις απατών, σε περιοχές της Αργολίδας, Ηλείας και Λάρισας.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (30.7.2024) στην Αττική, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, συνελήφθησαν -2- άτομα, 63χρονη αλλοδαπή και 64χρονος ημεδαπός, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απάτες και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα η οποία χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα τεχνάσματα κατάφερνε να εξαπατά ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πώς δρούσαν

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν στα θύματά τους προσποιούμενους είτε τους αστυνομικούς και ισχυριζόμενοι ότι συγγενικά τους πρόσωπα είχαν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου, είτε τους ιατρούς και με το πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του, απαιτούσαν χρηματικά ποσά προκειμένου τα συγγενικά τους πρόσωπα να απαλλαχθούν από τις νομικές συνέπειες ή για να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας τους, αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι δράστες που είχαν τον ρόλο της επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματα, προκειμένου να αποφύγουν την ενημέρωση των οικείων ή των Διωκτικών Αρχών από τους παθόντες, τους μιλούσαν συνεχώς ώστε η γραμμή επικοινωνίας να παραμένει ανοιχτή, ενημερώνοντας παράλληλα την 63χρονη και τον 64χρονο, που είχαν το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων, για τον τρόπο παραλαβής τους.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 2.7.2024 έως και την 10.7.2024, οι συλληφθέντες μαζί με άγνωστους συνεργούς τους, σε περιοχές των Νομών Αργολίδας, Ηλείας και Λάρισας, είχαν διαπράξει συνολικά -3- περιπτώσεις απατών, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -53.000- ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες τους στην Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- πολεμικό τυφέκιο,

-11- φυσίγγια,

-4- κινητά τηλέφωνα,

όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

είδη ένδυσης, τα οποία φορούσαν κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των -2.450- ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, για την ταυτοποίηση των συνεργών των ανωτέρω και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.

Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

