Υποχρεωμένα είναι πλέον τα ταξί να αναρτούν ειδική σήμανση, με την οποία οι πελάτες ενημερώνονται για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

Αυτό ορίζει (όπως και τη μορφή της σήμανσης) απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστου Δήμα, κατόπιν πρότασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση, πρόκειται για ένα ειδικό αυτοκόλλητο, το οποίο τοποθετείται στο τζάμι της πίσω δεξιάς πόρτας του οχήματος, και αναγράφει στα ελληνικά και στα αγγλικά τα εξής:

Ο οδηγός υποχρεούται:

Να εκδίδει απόδειξη στο τέλος της διαδρομής.

Να δέχεται πληρωμή με κάρτα.

Ο πελάτης ΔΕΝ υποχρεούται:

Να πληρώσει με μετρητά.

Να πληρώσει πριν λάβει τη νόμιμη απόδειξη.

Η παραγωγή του αυτοκόλλητου γίνεται από την ΑΑΔΕ, με δαπάνες, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της, και το διαθέτει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί, ώστε αυτή να μεριμνήσει για την εφαρμογή της απόφασης.

Τα ταξί υποχρεούνται να έχουν επικολλήσει την ταμπέλα στο όχημα εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή τους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί. Σε περίπτωση μη επικόλλησης της σήμανσης, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

