Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 27 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ

Αναρτημένοι στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ είναι από σήμερα οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 27 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής: α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.

* Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (6 μηνών έως 1,5 έτους)

* Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)

* Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία).

Η ΔΥΠΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο ΒΝΣ Λάρισας, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, θα λειτουργήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Οι γονείς θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας από τη ΔΥΠΑ. Σε ό,τι αφορά στον ΒΝΣ Χαϊδαρίου, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση κατασκευής, θα λειτουργήσει μετά τις 1.12.2024. Οι αιτήσεις είναι σε κατάσταση «αναπληρωματικών» και θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς για την έναρξη λειτουργίας του ΒΝΣ.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

