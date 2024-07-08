Την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στον Μαραθώνα, την εξέλιξη της και την επέμβαση εναερίων και επίγειων δυνάμεων δημοσιεύει μέσω ανάρτησής του στη πλατφόρμα "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας τονίζει ότι η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά ενώ εφιστά την προσοχή για τις επόμενες ημέρες υπογραμμίζοντας ότι «θα είναι πολύ δύσκολες λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών».

Συγκεκριμένα έγρααψε ο κ. Κικίλιας:

«Βλέπουμε την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Μαραθώνα, την επικίνδυνη εξέλιξή της και την άμεση επέμβαση τριών ελικοπτέρων και επίγειων δυνάμεων και την οριοθέτησή της μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πάντα σε αυξημένη εγρήγορση. Οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ δύσκολες λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Ξηρασία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν ακόμα και μια σπίθα σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Κάνω έκκληση στους πολίτες για μεγάλη προσοχή και μεγάλη υπευθυνότητα».

Βλέπουμε την έναρξη της #πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Μαραθώνα, την επικίνδυνη εξέλιξή της και την άμεση επέμβαση τριών ελικοπτέρων και επίγειων δυνάμεων και την οριοθέτησή της μέσα σε μόλις 20 λεπτά.



Ο κρατικός μηχανισμός είναι πάντα σε αυξημένη εγρήγορση.



Οι… pic.twitter.com/qwQmTqfZmn — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.