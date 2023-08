Μάλτα και Σικελία καλυμμένες από τον καπνό των πυρκαγιών της Ελλάδας Ελλάδα 15:11, 23.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο καπνός έχει σκεπάσει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου