Οι εξετάσεις διενεργούνται εξ αποστάσεως με επιτυχία τονίζει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Η διοίκηση του Ε.Κ.Π.Α. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις χιλιάδες των φοιτητριών και φοιτητών του Ιδρύματος, αμέσως μετά την έναρξη καταλήψεων σε αρκετές από τις Σχολές του, έλαβε μέτρα ώστε να ολοκληρωθεί το χειμερινό εξάμηνο με τη διενέργεια των εξετάσεων, οι οποίες εκκρεμούσαν», αναφέρει το Πανεπιστήμιο στη νέα ανακοίνωσή του μετά την παρεμπόδιση των πανεπιστημιακών εξ αποστάσεως εξετάσεων.

«Με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου (31/01/2024) σε όσες Σχολές και Τμήματα δεν είναι δυνατή η διενέργεια τους δια ζώσης, οι εξετάσεις διενεργούνται εξ αποστάσεως με επιτυχία. Σήμερα, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, οι εξετάσεις διενεργήθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου.

Xθες, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, κατά την διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας διακόπηκε η λειτουργία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου, μέσα από το οποίο διενεργούνται οι εξ αποστάσεως εξετάσεις των φοιτητών, για περίπου μία ώρα. Λόγω της διακοπής στο διάστημα αυτό, αναβλήθηκαν οι εξετάσεις σε δύο μαθήματα στη Νομική Σχολή, σε ένα στη Φιλοσοφική Σχολή, σε δύο μαθήματα στη Σχολή Θετικών Επιστημών και σε τρία στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τα οποία επαναπρογραμματίστηκαν. Οι εξετάσεις στα υπόλοιπα μαθήματα τόσο στις ανωτέρω Σχολές όσο και στις υπόλοιπες Σχολές του Ε.Κ.Π.Α. διενεργήθηκαν κανονικά, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως.

Αμέσως μετά το συμβάν ο Πρύτανης διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με κλήση εμπλεκομένων.

Επιπλέον, η διοίκηση του Ε.Κ.Π.Α. έθεσε σε αναστολή καθηκόντων, μόλις πληροφορήθηκε τις δημόσιες δηλώσεις του, υπάλληλο ο οποίος ο ίδιος δήλωσε ότι είχε καθοριστική εμπλοκή στο συμβάν, ενώ ενημέρωσε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η Διοίκηση του Ε.Κ.Π.Α. έχει λάβει επιπλέον μέτρα φύλαξης του κτιρίου του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, όπου βρίσκονται τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα του Ιδρύματος και παράλληλα δημιουργούνται υποδομές για εφεδρικό υπολογιστικό σύστημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.