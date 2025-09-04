Μαφία της Κρήτης: Η ώρα της απολογίας για τους 17 από τους συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη, οι πρώτοι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης. Οι εμπλεκόμενοι, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο, Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στους 48 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, και σε παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, γνωστοί επιχειρηματίες της περιοχής.

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων

Παράλληλα, οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Χτες, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των προσώπων που φέρονται να πρωταγωνιστούν στην υπόθεση.

Οι ελεγκτές της Αρχής θα ακολουθήσουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί "περίεργες" κινήσεις λογαριασμών και στο εξωτερικό.

Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η Αρχή, θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εαν προκύψουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, τότε θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.