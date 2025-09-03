Καταθέσεις, οπτικό υλικό και αποσπάσματα συνομιλιών αποτυπώνουν τη δράση του μεγάλου κυκλώματος στην Κρήτη. Στη δικογραφία χιλιάδων σελίδων της υπόθεσης, καταγράφονται 90 άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, αστυνομικός και κρατούμενοι. Η εγκληματική οργάνωση απαρτιζόταν από εντολείς και εντολοδόχους, ομάδες με συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης και ρόλους με δράση που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, από τη διάπραξη εκβιάσεων με παράλογα ανταλλάγματα, μέχρι τη διακίνηση - κατοχή ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών καθώς και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Η δομή της οργάνωσης ήταν ξεκάθαρη:

Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης.

Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866.

Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Κεντρικός πυρήνας - Αρχηγικά μέλη

Αναλυτικότερα, ο κεντρικός πυρήνας αποτελούνταν από τον φερόμενο ως Αρχηγό που δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα «κοκαΐνης». Οι «κοντινοί» του, τα «χέρια» για τις εν λόγω διακινήσεις είχαν ψευδώνυμα όπως, «Άτζελα» - η οποία είναι σύζυγος του, «Μικρός», ενώ υπήρχαν και τα διαβαθμισμένα μέλη με τα ψευδώνυμα «Αυστραλός», «Στρατηγός», «Άρης», καθώς και μέλη όπως ο «Μπίγκαλης», ο «Αγάς» και ο «Κούλης. Συνολικά στον κεντρικό πυρήνα καταγράφονται 4 αρχηγικά μέλη, 3 διαβαθμισμένα μέλη και 10 μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ενδεικτικά, η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, η «Άτζελα», φέρεται να λειτουργούσε και ως «ταμίας» για λογαριασμό του τελευταίου καθώς παραλάμβανε στον τραπεζικό της λογαριασμό χρηματικά ποσά – αντίτιμα από συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών.

Αρκετές φορές, μάλιστα, τα χρηματικά ποσά από τις συναλλαγές τα έστελναν οι πελάτες στον τραπεζικό λογαριασμό της «Άτζελας» με τα οποία ξοφλούσαν συνεργεία ανακαίνισης της οικίας τους ή καθημερινά έξοδα, επιδεικνύοντας τη διακίνηση ναρκωτικών ως βασικό τρόπο βιοπορισμού. Πιο συγκεκριμένα, η πώληση ναρκωτικών ουσιών αποτελούσε βασικό μέσο βιοπορισμού καθώς όπως προκύπτει από την ανάλυση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ο φερόμενος αρχηγός και η σύζυγός του, προβαίναν σε εξόφληση λογαριασμών σπιτιού (ρεύμα, νερό κλπ.) από τα έσοδα των διακινήσεων.

Ο φερόμενος αρχηγός λάμβανε αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης καθώς επικοινωνούσε κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπως «Signal», ενώ κατά κύριο λόγο για τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούσαν άλλες εκφράσεις με τους ενδιαφερόμενους πελάτες όπως «μονάχος», «1 μελάκι», «κλειδιά», «1,2 νοματαίοι» «προσκλήσεις» «κλειδιά» κλπ. Ακόμα, ως επιπλέον μέτρο αντιπαρακολούθησης εφάρμοζε συχνά «ανέπαφες» ύποπτες συναλλαγές στέλνοντας τους ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές να παραλάβουν τη ναρκωτική ουσία από προκαθορισμένο σημείο και αφήνοντας αυτοί το χρηματικό αντίτιμο στο σημείο αυτό.

Μάλιστα, μία μέθοδος αγοροπωλησίας ναρκωτικών ουσιών ήταν να επιβλέπει το προσωπικό του όχημα στο οποίο εναπόθετε σε προκαθορισμένο σημείο τη ναρκωτική ουσία. Όταν πλησίαζε ο ενδιαφερόμενος πελάτης το όχημα, το ξεκλείδωνε από μία απόσταση ικανή να πραγματοποιηθεί το ξεκλείδωμα, ο πελάτης προμηθευόταν τη ναρκωτική ουσία, τοποθετούσε εντός το χρηματικό αντίτιμο και αποχωρούσε, με τον φερόμενο αρχηγό να κλειδώνει, με την ολοκλήρωση της αγοροπωλησίας, το όχημά του.

Ο «Μπίγκαλης», φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «κάλυμμα-βιτρίνα» την επιχείρησή του - parking - στα Χανιά για τις εν λόγω διακινήσεις ενώ η πλειοψηφία αυτών γινόντουσαν εκεί. Η επιχείρηση του, η οποία βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της πόλεως, πλησίον των σημείων συγκέντρωσης τοξικοεξαρτώμενων ατόμων (πιάτσες), όπως της Πλατείας 1866, του Φράγκικου Νεκροταφείου κλπ., τυγχάνει κεκαλυμμένο κόμβο διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, ευρέως γνωστό στην κοινότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας ατόμων.

Οικογενειακή υπόθεση

Η οργάνωση ήταν χωρισμένη και σε ακόμη 3 ομάδες.

Η πρώτη αποτελούνταν από 12 μέλη της ίδιας οικογένειας. Τα άτομα αυτά ανήκουν στον οικογενειακό κύκλο του άλλου φερόμενου αρχηγού που δραστηριοποιούταν επίσης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ήταν φυγόποινος καταδικαστικής απόφασης με συνολική ποινή κάθειρξης 11 έτη. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως επίσης «χέρια» για τις εν λόγω διακινήσεις πρόσωπα του οικογενειακού του κύκλου, βασιζόμενος στους δεσμούς αίματος προκειμένου να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσει χρηματικά ποσά ή ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα, βασιζόταν σε πρόσωπα του οικογενειακού του κύκλου έτσι ώστε να μπορεί να διαφεύγει της σύλληψής του από την καταδικαστική απόφαση.

Τα συγγενικά του πρόσωπα λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης καθώς συστήνονταν σε πελάτες - αγοραστές ναρκωτικών με διαφορετικά ονόματα, ενώ κατά τις τηλεφωνικές τους συνδιαλέξεις για πώληση ναρκωτικών ουσιών, αναφέρονταν στα ναρκωτικά με κωδικοποίηση όπως «πορτοκάλια», «μπύρα» κλπ. για να μη γίνει δυνατή η ταυτοποίησή τους και σύλληψή τους.

Οι street dealers

Σύμφωνα με την έρευνα, υπήρχαν και τα μέλη της ομάδας των street dealers, αυτών δηλαδή που έκαναν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κάνναβης) που αποτελούταν από 38 ανθρώπους. Οι συγκεκριμένοι αποτελούσαν τα «χέρια» των διαβαθμισμένων μελών στην άμεση προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η ομάδα αυτή προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Η κύρια περιοχή δραστηριότητάς τους ήταν το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας όμως και το Ενετικό Λιμάνι αλλά και η Πλατεία 1866. Τα σημεία αυτά τα είχαν μετατρέψει σε «πιάτσες» στις οποίες πουλούσαν ναρκωτικές ουσίες σε διερχόμενους πολίτες αλλά κυρίως και σε τουρίστες. Επιπλέον, είχαν μετατρέψει σημεία των εν λόγω περιοχών σε «επιτόπιες» καβάτζες καθώς απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες (πχ σε θάμνους πλησίον του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας) και προμήθευαν ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές.

Ομάδα διακίνησης οπλισμού και πυρομαχικών

Παράλληλα υπήρχε και η ομάδα διακίνησης οπλισμού και πυρομαχικών που δραστηριοποιούταν για λογαριασμό της οργάνωσης στην διακίνηση οπλισμού και πυρομαχικών που περιελάμβανε 9 άτομα. Τα ίδια λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και αναφερόντουσαν στα πυρομαχικά ως «προσκλητήρια» ή «κουφέτα» ενώ ανάλογη κωδικοποίηση χρησιμοποιούσαν και στα πυροβόλα όπλα.

Κατά κύριο λόγο η πώληση και ο «δειγματισμός» των όπλων πραγματοποιούταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπου οι προμηθευτές απέστελλαν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη προέβαιναν σε νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων.

Σημειώνεται ότι, από την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν και μέλη της οργάνωσης ως εντολείς και συνεργοί σε περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στις 24 Ιανουαρίου 2024 στα Χανιά σε πολυκατοικία που διέμενε αστυνομικός.

Στην έρευνα χαρακτηριστικά αναφέρεται ένας έγκλειστος στις φυλακές με το ψευδώνυμο «Πατομπούκαλος» με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν επαφές. Ο «Πατομπούκαλος» κατηγορείται για «Ηθική Αυτουργία σε Έκρηξη από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους και Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας» και «Περί Όπλων», ενώ ένας ακόμη έγκλειστος στη φυλακή κατηγορείται για «άμεση συνέργεια σε Έκρηξη από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους και Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας» και «Περί Όπλων». Πιο συγκεκριμένα, ο «Πατομπούκαλος» φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία που διέμενε αστυνομικός στις 24 Ιανουαρίου 2024 στα Χανιά ως αντίποινα, ενώ ο άλλος έγκλειστος φέρεται να είναι ο άμεσος συνεργός του, ο οποίος συνέδραμε στην προμήθεια της βόμβας. Από την τότε έρευνα - προανάκριση είχαν ταυτοποιηθεί ως φυσικοί αυτουργοί δύο άλλα άτομα τα οποία φέρεται να εκτέλεσαν την εντολή του «Πατομπούκαλου».

Οι ένστολοι - Η «γκόμενα» και ο «μάγειρας»

Στο κύκλωμα συμμετείχαν και ένστολοι. Ενδεικτικά, ένας αστυνομικός είχε το προσωνύμιο «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» και φέρεται να ενημέρωνε για αστυνομικές επιχειρήσεις και να έδινε πληροφορίες.

Παράλληλα, ένας υπάλληλος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αρχικά αποτελούσε επαφή και «συνεργάτης» του «Πατομπούκαλου», καθώς σε προγενέστερο χρόνο, εισερχόταν στην οικία του πραγματοποιώντας συναλλαγές για λογαριασμό του. Συγκεκριμένα, σε ένορκες εξετάσεις, αναφέρεται ως «μάγειρας» έχοντας πλήρη γνώση σημείων «καβάτζας» του «Πατομπούκαλου». Συγκεκριμένα, δηλώθηκε : «…Οι μόνοι που είχαν άδεια να πάνε στο σπίτι ήταν τα άτομα που συνεργάζονταν άμεσα μαζί του και ήταν της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Συγκεκριμένα ο ένας ήταν ο «μάγειρας» δηλαδή το άτομο που «μαγείρευε» - έφτιαχνε την «φρίμπα», την κοκαΐνη που προορίζεται για κάπνισμα...». Σύμφωνα με την έρευνα, στη συνεχεία, προέκυψε ότι αποτελούσε στενός «αγοραστής» μέλους της ομάδας με τα 12 μέλη της ίδιας οικογένειας, για ναρκωτικές ουσίες κοκαΐνης και ηρωίνης.

Ένας ακόμη υπάλληλος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται επίσης να δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα «κοκαΐνης» λειτουργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αρχηγού και του «Κούλη». Είχε ως βασικό σημείο διακίνησης ναρκωτικών νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Πλατανιά. Η προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) πραγματοποιούταν επιτόπου στο κατάστημα με τους ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές (τουρίστες κατά κύριο λόγο) να κάνουν χρήση στις τουαλέτες του καταστήματος.

Πηγή: skai.gr

