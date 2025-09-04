Βρέφος 30 ημερών εντοπίστηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το βρέφος εντόπισε μια 54χρονη, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να ψωνίσει και ο άνδρας εξαφανίστηκε.

Το μωρό, με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

