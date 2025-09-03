Της Έλενας Γαλάρη

Tην παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προκάλεσαν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των προσώπων που φέρονται να πρωταγωνιστούν στην υπόθεση.

Οι ελεγκτές της Αρχής θα ακολουθήσουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί "περίεργες" κινήσεις λογαριασμών και στο εξωτερικό.

Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η Αρχή, θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εαν προκύψουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, τότε θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο.

Πηγή: skai.gr

