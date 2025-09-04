Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 19:50 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 11.2 ημερών



Πηγή: skai.gr

