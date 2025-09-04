Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ερμιόνη, Ερμίνα
- Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
- Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
- Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς
Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 19:50 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 11.2 ημερών
