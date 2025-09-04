Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:57 και δύση ήλιου στις 19:50 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ερμιόνη, Ερμίνα
  • Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
  • Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
  • Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 19:50 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 11.2 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
