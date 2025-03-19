Λουκέτο σε δύο πρατήρια σε Βόλο και Κιλκίς για νοθευμένα καύσιμα

Ακόμη δύο πρατήρια, σε Βόλο και Κιλκίς, σφραγίστηκαν για δύο χρόνια από τους τελωνειακούς ελεγκτές της ΑΑΔΕ, καθώς διακινούσαν νοθευμένα καύσιμα στην αγορά.

Ειδικότερα:

1. Στην περίπτωση του Βόλου, είχε προηγηθεί σχετική πληροφορία από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου Μαγνησίας, σχετικά με τον εντοπισμό νοθευμένης βενζίνης 3,1 τόνων, που οδήγησε στη βεβαίωση δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 3.298 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ασκήθηκε ποινική δίωξη για λαθρεμπορία.

2. Στο Κιλκίς, η σφράγιση του πρατηρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κιλκίς.

Και στις δύο περιπτώσεις παραλήφθηκαν δείγματα καυσίμων τα οποία εξετάστηκαν από τις χημικές υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκαν ως μη κανονικά και νοθευμένα με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα.

Τη διετή σφράγιση ακολουθεί σειρά επιπρόσθετων μέτρων, όπως:

βεβαιώσεις προστίμων που ξεπερνούν τα εκατόv πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) ανά πρατήριο

απάντηση των καυσίμων από τις δεξαμενές των πρατηρίων

απόσυρση των σημάτων, των αντλιών και του εξοπλισμού των πρατηρίων

αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων

διακοπή διάθεσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων προς τα συγκεκριμένα πρατήρια και τα συνδεδεμένα με αυτά, στο πλαίσιο τήρησης των Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας.

δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

