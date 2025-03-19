Την αναστολή των καθηκόντων των ιατροδικαστών που εμπλέκονται στην υπόθεση Πισπιρίγκου, αποφάσισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Η απόφαση αφορά τους τρεις κρατικούς ιατροδικαστές: Χριστίνα Τσάκωνα, Αγγελική Τσιόλα και Σωκράτη Τσαντίρη.

Και στους τρεις αναστέλλονται τα καθήκοντα για λόγους δημοσίου συμφέροντος μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθούν για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η εισαγγελέας ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών στην εισαγγελία «γιατί ανέκυψαν όχι μόνο απλές αλλά σοβαρές ενδείξεις ψευδούς κατάθεσης», όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας να διαβιβαστούν τα πρακτικά και να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης από τη Δήμητρα Πισπιρίγκου, αδελφή της καταδικασθείσας.

