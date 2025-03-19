Πρόσφυγες θα εργαστούν σε ξενοδοχεία της Χαλκιδικής κατά την προσεχή τουριστική περίοδο, καλύπτοντας κενά που αφορούν κυρίως στην καθαριότητα, την φροντίδα των κήπων και τις εργασίες της κουζίνας.

Η δικτύωση μεταξύ προσφύγων και ξενοδόχων έγινε κατά την Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε η ΜΕΤΑδραση σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης.

Με το βιογραφικό τους στο χέρι, περισσότεροι από 100 πρόσφυγες από τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης και από τις κοντινές δομές φιλοξενίας, έδωσαν συνεντεύξεις σε εκπροσώπους 25 ξενοδοχειακών ομίλων και μεγάλων ξενοδοχείων της Χαλκιδικής, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης.

«Με το τέλος της διαδικασίας, υπήρξε προσφορά 70 θέσεων εργασίας στους υποψήφιους, οι οποίοι καλούνται πλέον να μιλήσουν με τους ενδιαφερόμενους εργοδότες και να συνάψουν σχετική συμφωνία» εξήγησε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπεύθυνη εκπαίδευσης και ένταξης της οργάνωσης, Νικολέτα Δημητρούκα.

Η συνεργασία μεταξύ ΜΕΤΑδρασης και Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής ξεκίνησε σε πιλοτική βάση από την 1η Μαρτίου και θα έχει διάρκεια 6 μηνών. Βασικός στόχος είναι η εύρεση και υποστήριξη εκατό προσφύγων που θα προκύψουν ύστερα από αξιολόγηση διπλάσιου αριθμού ενδιαφερομένων και η εργασιακή ένταξή τους στον ξενοδοχειακό κλάδο της Χαλκιδικής.

«Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά σχεδόν όλοι και όλες μιλούν αγγλικά» ανέφερε η κ. Δημητρούκα, προσθέτοντας ότι η υποστήριξη από την πλευρά της ΜΕΤΑδρασης περιλαμβάνει και τη σύνταξη βιογραφικού, την έκδοση εγγράφων και την πιθανή ανάγκη διερμηνείας. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των προσφύγων που προσήλθαν στην Ημέρα Καριέρας είναι άνδρες, νεαρής ηλικίας οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν και συμφωνήσουν, θα απασχοληθούν με νόμιμη εργασία την τουριστική περίοδο, μέχρι και τον Οκτώβριο.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, «η επιτυχημένη Ημέρα Καριέρας με τους πρόσφυγες απέδειξε πως μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα στηρίζουμε την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

