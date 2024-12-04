Μπροστά σε μια πρωτοφανή εικόνα βρέθηκαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έχοντας πάρει δείγμα από καύσιμο πρατηρίου, στο Χαλάνδρι, και αφού διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν νοθευμένο, επέστρεψαν στο σημείο για να σφραγίσουν το κατάστημα.

Και, τότε, είδαν ότι έλειπαν οι… αντλίες και μέρος του συστήματος εισροών-εκροών.

Ο λόγος είναι απλός: Η διαδικασία ανάλυσης του καυσίμου προβλέπει ότι, σε περίπτωση που το πρώτο δείγμα αποδειχθεί μη κανονικό από το Χημείο, γίνεται έλεγχος και σε δεύτερο δείγμα, παρουσία χημικού, ο οποίος εκπροσωπεί την επιχείρηση.

Γνωρίζοντας την… ποιότητα του καυσίμου, που πουλάει, και φοβούμενος ότι οι τελωνειακοί θα προχωρούσαν σε κατάσχεση των αντλιών, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου αποφάσισε να τις… αφαιρέσει, μαζί με μέρος του εξοπλισμού του εισροών-εκροών, πριν προλάβει το Χημείο να ενημερώσει τους ελεγκτές, και κατασχέσει τα μηχανήματα.

Το μόνο, που κατάφερε, βέβαια, είναι να αυξήσει τα εις βάρος του πρόστιμα, και να επιβαρύνει τη θέση του στην ποινική διαδικασία, που ακολουθεί.

Τι έδειξε ο έλεγχος:

Η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε ότι η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων ήταν νοθευμένη σε ποσοστό 86%, με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου, που περιέχουν μεθανόλη και ισοβουτανόλη.

Οι ελεγκτές, μαζί με ένοπλους αστυνομικούς, σφράγισαν το πρατήριο για δύο χρόνια και προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.