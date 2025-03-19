Ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Εφετείο στον γνωστό ποινικολόγο Αλέξανδρο Λυκουρέζο, για οφειλές του σε τρεις πρώην εργαζόμενους του γραφείου του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε τώρα σε δεύτερο βαθμό και το πρώτο δικαστήριο είχε γίνει πριν από 1,5-2 χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το Πρωινό», όταν ο κ. Λυκουρέζος έκλεισε το γραφείο του, τρεις εργαζόμενοι δεν είχαν λάβει τα επιδόματα αδείας και τα δώρα του Πάσχα. Πρόκειται για ποσό περίπου 100.000 ευρώ και οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, αποπληρώθηκε και μέρος του χρέους, το οποίο πλέον υπολογίζεται γύρω στις 35.000 ευρώ.

Για την υπόθεση μίλησε και ο δικηγόρος του κ. Λυκουρέζου, Θρασύβουλος Κονταξής, κάνοντας γνωστό πως ο γνωστός ποινικολόγος θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Οι οφειλές αφορούν σε κάποιους εργαζομένους του και για ένα τμήμα αυτών, ενός επιδόματος και ενός δώρου. Για τρεις εργαζόμενους. Δεν είναι αμετάκλητη η απόφαση, έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Θα δούμε τι θα γράψει η απόφαση, γιατί έτσι και αλλιώς κατέβαλε κάθε προσπάθεια να καλυφθούν τα μη καταβληθέντα, οπότε θα προσφύγει και στον Άρειο Πάγο», ανέφερε αρχικά ο κ. Κονταξής.

«Νομίζω υπήρξε εκτόνωση οργής λόγω του ονόματος του κ. Λυκουρέζου. Αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του, θα είχε μια ποινή τριών μηνών. Είναι τόσο απλά τα πράγματα», σημείωσε ο ίδιος σχολιάζοντας την ποινή που επιβλήθηκε στον ποινικολόγο.

Απαντώντας στο αν υπήρξε προσπάθεια οι δύο πλευρές να τα βρουν εξωδικαστικά, ο ίδιος είπε: «Όχι, γιατί, παρά την πρόθεση του κ. Λυκουρέζου, οι συγκεκριμένοι τρεις εργαζόμενοι δεν επέδειξαν ανάλογη συμβιβαστική διάθεση. Προφανώς εκτιμούσαν άλλα πράγματα και ήλπιζαν σε άλλα πράγματα, παρά τη διάθεση του κ. Λυκουρέζου, η οποία είναι ακόμα ενεργή. Εάν έχεις δεύτερες σκέψεις, ή σκέφτεσαι κάποια άλλα νούμερα, ή οτιδήποτε άλλο πέραν της εργατικής νομοθεσίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει έδαφος συζήτησης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.