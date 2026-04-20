Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος που συνελήφθη καθώς παρέσυρε στη Λιοσίων τη 16χρονη κοπέλα. Ο δράστης - που παρέμεινε το βράδυ στην Τροχαία Αττικής - εγκατέλειψε το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, η ανήλικη κινούνταν πεζή από την οδό Χρηστίδου προς τη Λιοσίων και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η 16χρονη, όπως φαίνεται, στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, κοίταξε προσεκτικά προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και, διαπιστώνοντας ότι δεν διέρχονταν οχήματα, ξεκίνησε να περνά απέναντι.

Την ίδια στιγμή, μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε επίσης ανήλικος, ο οποίος κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, την παρέσυρε με σφοδρότητα, εκτινάσσοντάς τη σε απόσταση αρκετών μέτρων, αφήνοντάς την κατόπιν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Τα όσα ακολούθησαν προκαλούν οργή: οδηγός και συνεπιβάτης, αν και έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν άμεσα, δεν πλησίασαν καν την τραυματισμένη κοπέλα, παρά ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, κατευθυνόμενοι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής, με καταγωγή από το Σουδάν και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, για ασέλγεια καθώς και για απειλή, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση των αστυνομικών της Τροχαίας, δεν διαθέτει καν δίπλωμα οδήγησης. Τελικά εμφανίστηκε οικειοθελώς όταν πλέον είχε ταυτοποιηθεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις καταθέσεις των τριών άλλων συλληφθέντων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών που ακολούθησε το τροχαίο. Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού. Μία γυναίκα, η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου δήλωσε ότι η μηχανή της είχε κλαπεί, ένας άνδρας υποστήριξε ότι την είχε παραλάβει χωρίς να γνωρίζει από ποιον, ενώ ένας νεαρός εμφανίστηκε ως συνεπιβάτης, αποφεύγοντας να κατονομάσει τον οδηγό. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με την έρευνα, εντάσσονταν σε ένα συντονισμένο σχέδιο συγκάλυψης.

Σε βάρος των 4 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ψευδής κατάθεση, ψευδής καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ενώ ο ανήλικος οδηγός αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για την πρόκληση του ατυχήματος και την εγκατάλειψη του θύματος.

Η κατάσταση της 16χρονης παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας της.

Πηγή: skai.gr

