Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν 55χρονη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, στη Βασ. Αμαλίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8:35 το πρωί και στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.



Πηγή: skai.gr

