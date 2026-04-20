Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Επανήλθε η κυκλοφορία από σήμερα, Δευτέρα, στη συνήθη δύσκολη εικόνα της, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μποτιλιαρίσματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται: στον ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισίας από το ύψος της Πανόρμου προς το ΟΑΚΑ λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας τον Γυάλινο Δρομέα προς τη Βουλή, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή από το Φαληρικό Δέλτα προς το Λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφ. Φυλής στο Καματερό και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις Λεωφ. Σχιστού, Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά.



Πηγή: skai.gr

