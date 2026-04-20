Να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών, όπου εντοπίζονται κρούσματα αυθώδους πυρετού, να υλοποιηθεί πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού, να στηριχθούν τα μπλόκα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες επιδημιολογική μελέτη για τη νόσο στο νησί ζητούν με χθεσινή τους απόφαση συνεταιρισμοί και αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Λέσβου.

Όπως αποφασίστηκε στη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου στην έδρα της Κοινότητας στην Άντισσα, σήμερα Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι θα αποτρέψουν τη σφαγή ολόκληρου κοπαδιού στην περιοχή της Κοινότητας Φίλια, όπου εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και ιδιαίτερα της φυλής του Λεσβιακού προβάτου που παράγει γάλα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο παριστάμενος έμπειρος κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης υποστήριξε το αίτημα της άμεσης αναστολής για 10 μέρες των σφαγών των κοπαδιών, ώστε να πραγματοποιηθούν αιμοληψίες που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επιδημιολογικής μελέτης που θα ανοίξει τον δρόμο στους μαζικούς εμβολιασμούς.

Ανάλογη και η άποψη του διευθυντή και γραμματέα του Συνεταιρισμού του Μεσοτόπου Μανώλη Κωνσταντιδέλλη που υποστήριξε τον μαζικό εμβολιασμό των ζώων της Λέσβου αντί των μαζικών σφαγών.

Ας σημειωθεί ότι ήδη από χθες κάτοικοι μιας από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές, του Μεσοτόπου, με απόφασή τους έχουν μπλοκάρει την είσοδο στην περιοχή τους, απαγορεύοντας την υλοποίηση προγράμματος σφαγών κοπαδιών και επιτρέποντας την πραγματοποίηση μόνο αιμοληψιών.

Ενημέρωση πολιτικών που επισκέπτονται το νησί

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο ως αποτέλεσμα της διάγνωσης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε εκτροφές έχει δημιουργήσει πολιτική και κομματική κινητικότητα.

Ειδικότερα, χθες, Κυριακή 19 Απριλίου, βρέθηκε στη Λέσβο ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα και αύριο, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου, θα επισκεφθεί το νησί η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους κτηνοτρόφων και αγροτών, συνεταιρισμών, αλλά και τοπικούς φορείς.

Αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών «για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται», σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή.

Την Τετάρτη θα βρεθεί στη Λέσβο ο γγ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στις 19:30 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και αντιπροσωπεία των Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου. Στις 20:30 θα μιλήσει στο πάρκο Βασιλειάδη στην Καλλονή σε συγκέντρωση με θέμα «Η πολιτική τους καταστρέφει τους κόπους και τις ζωές μας - Τώρα αντεπίθεση με το ΚΚΕ».

Σημειώνεται, ότι ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, με δεύτερη του επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά άμεσασυνάντηση μαζί του προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού. Ανάλογο αίτημα έχει αποστείλει στον πρωθυπουργό και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.