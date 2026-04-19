«Γνώριμος των Αρχών» είναι ο 16χρονος που συνελήφθη σήμερα το πρωί για το τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη, που σημειώθηκε χθες στην οδό Λιοσίων και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 16χρονης.

Εκτός από τον 16χρονο, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα, μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού, καθώς και ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή.

Σημειώνεται ότι η 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.