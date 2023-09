Λίμνη Κάρλα: Χρειάστηκαν μόλις 2,5 ημέρες για να γίνει όπως πριν την αποξήρανσή της Ελλάδα 15:42, 13.09.2023 linkedin

Δραματική έκκληση από τον δήμαρχο Κιλελέρ για παρέμβαση της κυβέρνησης - «Αν ανέβει άλλα 60 εκατοστά η στάθμη θα πλημμυρίσει πρώτο το χωριό Σωτήριο