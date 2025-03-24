Στο αυτόφωρο κατέληξε ο 60χρονος υπαίτιος της χθεσινής φωτιάς σε Κάθισμα και Αγ.Νικήτα Λευκάδας, όταν έβαλε να κάψει ξερά χόρτα ενώ είχε δοθεί απαγόρευση ειδικά χθες που έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα το LefkadaPress ο 60χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έκαψε ξερά χόρτα την προηγούμενη της φωτιάς χωρίς να τη σβήσει καλά στο τέλος. Όταν αντιλήφθηκε ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, πήγε μόνος του στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η δασική ζημιά είναι αρκετά μεγάλη χωρίς ακόμα να έχει εξακριβωθεί η έκταση καμμένης γης.

Η φωτιά έκαιγε κοντά στον Άγιο Νικήτα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε δύο προειδοποιητικά μηνύματα.

Δεν χρειάστηκε όμως να εκκενωθεί το χωριό, καθώς ο δυνατός αέρας έσπρωξε τη φωτιά προς το βουνό, όπου παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, και το δύσβατο της περιοχής, οι δυνάμεις πυρόσβεσης, κατάφεραν να οριοθετήσουν τις φλόγες και σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

