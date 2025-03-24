Το πόρισμα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αλλά και των ορκωτών λογιστών με βάση το οποίο υπάλληλος στο τμήμα ταμειακής διαχείρισης της Περιφέρειας έχει προβεί σε υπεξαίρεση 400 χιλιάδων και άνω, απέστειλε η Περιφέρεια στον Εισαγγελέα αλλά και την ειδική υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σάββας Κουλούρης, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα και τόνισε ότι αναμένονται και νέες εξελίξεις με το άνοιγμα άλλων δύο τραπεζικών λογαριασμών που έχουν εντοπιστεί και φαίνεται να έχουν σχέση με τον φερόμενο ως δράστη της υπεξαίρεσης.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Σ. Κουλούρης, “με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή και αλλού ατόμου στην υπόθεση“.

