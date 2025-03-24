Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κέρκυρα: Στον Εισαγγελέα το πόρισμα για την υπεξαίρεση 400.000 ευρώ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εξελίξεις αναμένονται με το άνοιγμα άλλων δύο τραπεζικών λογαριασμών που φαίνεται να έχουν σχέση με τον φερόμενο ως δράστη της υπεξαίρεσης

Κέρκυρα

Το πόρισμα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αλλά και των ορκωτών λογιστών με βάση το οποίο υπάλληλος στο τμήμα ταμειακής διαχείρισης της Περιφέρειας έχει προβεί σε υπεξαίρεση 400 χιλιάδων και άνω, απέστειλε η Περιφέρεια στον Εισαγγελέα αλλά και την ειδική υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σάββας Κουλούρης, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα και τόνισε ότι αναμένονται και νέες εξελίξεις με το άνοιγμα άλλων δύο τραπεζικών λογαριασμών που έχουν εντοπιστεί και φαίνεται να έχουν σχέση με τον φερόμενο ως δράστη της υπεξαίρεσης.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Σ. Κουλούρης, “με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή και αλλού ατόμου στην υπόθεση“.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περιφέρεια εισαγγελέας Ιόνιο κλοπή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark