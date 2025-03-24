Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός μια ύποπτης σχολικής τσάντας, σε πεζοδρόμιο στον Κορυδαλλό.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (TEEM), που πραγματοποιούν έλεγχο στην τσάντα, που βρίσκεται έξω από σχολείο.

Λόγω των ερευνών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σολωμού, από το ύψος της οδού Αριστάρχου έως τη Γρηγορίου Λαμπράκη.



Πηγή: skai.gr

