Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή της Νίκαιας.

Πιο συγκεκριμένα, κατεγράφη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με ΙΧ αυτοκίνητο και έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής, τον οποίο παρέλαβε πριν από λίγο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται μόνο από τις δυο δεξιές λωρίδες.

