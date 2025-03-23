Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Νικήτας κοντά στην παραλία Κάθισμα της Λευκάδας, σε δασική έκταση, ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσεγγίσουν εναέρια μέσα.

Στην κατάσβεσή της, επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βράδυ είχε περιοριστεί το μέτωπο και υπήρχαν μόνο διάσπαρτες εστίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό εστάλη αρχικά στους κατοίκους μήνυμα από το «112» ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, λίγο αργότερα ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα απομάκρυνσης από τον Άγιο Νικήτα προς Λευκάδα.

Η φωτιά στο Κάθισμα λίγο πριν πέσει η νύχτα έπαιρνε διαστάσεις καθώς πέρασε το βουνό πάνω από το δρόμο που κατεβαίνει στην παραλία. Ο αέρας ήταν πολύ δυνατός και μέχρι τη δύση του ήλιου δεν επέτρεπε να σηκωθούν εναέρια μέσα.

Γύρω στις 8.00 το βράδυ, η πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη με διάσπαρτες εστίες.

Επίσης, ζητήθηκε ενίσχυση σε επίγειες δυνάμεις από Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα.

Οι φλόγες το μεσημέρι πλησίασαν στο 1,5 χιλιόμετρο τον Άγιο Νικήτα με τη φορά του ανέμου αλλάζει συνεχώς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

📍#Λευκάδα



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κάθισμα #Λευκάδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) March 23, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.