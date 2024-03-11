Απίθανο και όμως αληθινό, ένα ελαφάκι βγήκε από το δάσος για να απολαύσει την δροσιά της Θάλασσας.

Εάν σίγουρα θα ρωτούσατε κάποιον για την λιγότερο πιθανή τοποθεσία που σίγουρα θα παρέμενε ένα ελάφι, η θάλασσα δεν θα ήταν σίγουρα μέσα στις απαντήσεις σας.

Ωστόσο, στην Ευρειακή της Γέρας, ακριβώς εκεί ένα ελάφι αποφάσισε να κάνει μια βουτιά και να χαλαρώσει φυσικά τραβώντας τα βλέμματα όλων των διερχόμενων οδηγών.

Το ελάφι είχε βάλει ρότα προς το άγνωστο και ολοένα και περισσότερο απομακρύνονταν κολυμπώντας μάλιστα με εκπληκτική ταχύτητα.

Το ελάφι μάλλον θα ξέφυγε από κάποια φάρμα της γύρω περιοχής

Το απίστευτο περιστατικό κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και το ανέβασε στην σελίδα του facebook Ταξίδεψέ με

