Για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, επισημαίνοντας ότι για τους 4 πρώτους θανάτους οι αρχικές αιτίες που είχαν δοθεί δεν ήταν σωστές, κάτι που είχε παρατηρήσει και η καθ' ομολογία παιδοκτόνος.

«Όσον αφορά τον Παναγιωτάκη, θα δούμε ποιος θα μιλήσει πρώτος, αν θα μιλήσουν πρώτοι οι ιατροδικαστές, οι τεχνικοί σύμβουλοι ή και η ίδια η κοπέλα», όπως είπε.

Αναφορικά με το κλείσιμο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας, ο κ. Λέων σχολίασε:

«Είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή που πήρε η Πολιτεία, όμως σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες άνθρωποι έχουν παραλάβει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία εκθέσεις για τους δικούς τους που χάθηκαν. Αυτήν τη στιγμή σε πολλούς από αυτούς είμαι σίγουρος υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εάν συνεχίσει να λειτουργεί η Υπηρεσία σαν να μη συνέβη τίποτα, πολύ πιθανόν να αυξηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να έχουμε περαιτέρω προβλήματα».

«Πρέπει να μπουν σωστοί κανόνες που να τηρούνται από όλους, ώστε είτε η νεκροτομή γίνεται στην Αθήνα είτε στην Πάτρα είτε οπουδήποτε, να ξέρει ο πολίτης ότι λαμβάνει μια έκθεση ορθή. Είμαστε η μόνη χώρα που εξέδωσε υπουργική απόφαση που λέει κατ' ελάχιστο τι πρέπει να περιλαμβάνει μια ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης των ιατροδικαστών, υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Κι όμως, φτάσαμε στο σημείο να εκδίδεται υπουργική απόφαση. Άρα, για όλα πρέπει να μπαίνουν κανόνες και να ακολουθούνται απαρέγκλιτα».

Για το αν υπήρχαν ενδείξεις της πράξης της Ειρήνης Μουρτζούκου στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας απάντησε καταφατικά. «Με τη ματιά ενός πολίτη μπορεί αν φαινόταν ότι μας μπερδεύει, ότι κάθε φορά λέει και διαφορετικά πράγματα, όμως σας ξαναλέω ότι ιατροδικαστικά ίσα - ίσα μας βοήθησε. Μας ξεκλείδωσε θα έλεγα πολλά ερωτηματικά που υπήρχαν ως προς τις συνθήκες θανάτου και έτσι όπως μας τα ξεδιάλυνε κουμπώνει πλήρως με τα ιατροδικαστικά πορίσματα που έχουμε».

«Ως πολίτης και γιατρός αυτό που μπορώ να σας πω, είναι σίγουρο ότι αυτό που έκανε με τις δημόσιες εμφανίσεις της το απολάμβανε, της άρεσε ιδιαίτερα. Επέλεξε η ίδια να είναι η πρωταγωνίστρια», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

