Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μεσαίο του Δήμου Ωραιοκάστρου - Δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης στο Μεσαίο του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Σημειώνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Πηγή: skai.gr

