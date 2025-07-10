Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μεσαίο του Δήμου Ωραιοκάστρου - Δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης στο Μεσαίο του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
Σημειώνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.
