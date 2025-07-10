Σε αναστολή τίθεται από σήμερα,10 Ιουλίου όλη η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Η αναστολή θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, ενώ μέχρι τότε για τα περιστατικά της Αχαΐας θα επιλαμβάνεται η ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου.

Αιτία για την αναστολή λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην υπηρεσία μετά το θάνατο ενός ιατροδικαστή, την αργία στην οποία έχει τεθεί η μέχρι πρότινος επικεφαλής, την παραίτηση ενός άλλου και την εμπλοκή τέταρτου ιατροδικαστή στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται ενδεχομένως και με το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, στις υποθέσεις Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου.

«Θέλουμε να προστατεύσουμε το κύρος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας καθώς με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία», ανέφεραν πάντως πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

