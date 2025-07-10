Η Πάρος, το ηλιόλουστο στολίδι των Κυκλάδων, κατέκτησε την πρώτη θέση στα διάσημα βραβεία World's Best Awards 2025 του ταξιδιωτικού περιοδικού Travel + Leisure, ως το καλύτερο νησί στον κόσμο

Η Πάρος σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, ανεβαίνοντας από τη 24η θέση το 2024, στην 1η θέση παγκοσμίως για το 2025.

Με συνολική βαθμολογία 96,50, οι αναγνώστες εξήραν την Πάρο για τη γαστρονομική της ταυτότητα, τα παραδοσιακά χωριά, τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες.

Η εφετινή διάκριση συνοδεύεται από σημαντικές επιτυχίες και για άλλους ελληνικούς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη.

- Η Κρήτη κατέλαβε την 11η θέση παγκοσμίως και την 6η στην Ευρώπη,

- Η Μήλος βρέθηκε στη 16η θέση παγκοσμίως και την 7η στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Σαντορίνη και η Μύκονος κατατάχθηκαν στις θέσεις 13 και 15 αντίστοιχα, μεταξύ των 15 καλύτερων νησιών της Ευρώπης.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Αθήνας, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα στις κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης, κατακτώντας την 14η θέση με συνολική βαθμολογία 86,69, χάρη στην ιστορία της και τον πλούσιο πολιτισμό της.

Η ανάδειξη της Πάρου στην κορυφή του κόσμου, αποτελεί μια σπουδαία διεθνή αναγνώριση, όχι μόνο για το νησί, αλλά και για την Ελλάδα συνολικά.

Αναδεικνύει τη χώρα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό, ικανό να προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αυθεντικότητας, φυσικής ομορφιάς και εμπειριών υψηλής ποιότητας που συναρπάζουν και εμπνέουν το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.