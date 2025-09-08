Νέο περιστατικό με μετάγγιση αίματος σε λάθος ασθενή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, αυτή τη φορά στην Ευρωκλινική Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κλινικής, κατά τη διάρκεια έκτακτης μετάγγισης ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή, «κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών» που εφαρμόζονται.

Η κλινική αναφέρει ότι το λάθος έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής, όπως επισημαίνεται, είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Παράλληλα, η Ευρωκλινική αναφέρει ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και δηλώνει ότι συνεργάζεται μαζί τους.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

Τρεις συλλήψεις



Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε αντιληπτό από τη σύζυγο του νοσηλευομένου, η οποία ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες γύρω στις δύο τα ξημερώματα, αστυνομικοί συνέλαβαν με τις κατηγορίες της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία δύο γιατρούς της ιδιωτικής κλινικής, μία 32χρονη γυναίκα κι έναν 50χρονο άνδρα καθώς και μια 26χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έκανε το λάθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.